Звезда сериала «Солдаты» рассказал о своем психическом расстройстве

Актер Юрий Шибанов признался в шоу «Малахов», что страдает от биполярного расстройства (БАР).

По словам Шибанова, изначально ему поставили диагноз шизофрения, но позже его изменили на БАР. Артист отметил, что тогда у него также был прогрессирующий пародонтоз. Он признался, что в состоянии «психоза» решил взять кредит на общую сумму более двух миллионов рублей. Однако вместо лечения зубов он потратил средства на возвращение старых долгов и помощь друзьям.

«Сейчас хотел на вставную челюсть взять, но не дали. Суммарно у меня долгов на 2,9 миллиона. Хочу их отдать, но, когда начинается психоз, ты не можешь собой управлять. Ты тотально начинаешь верить, что все иначе. Мне говорят одно, а я понимаю что-то другое», — рассказал актер.

Шибанов рассказал, что принимает лекарства, стабилизирующие его настроение и поведение. Он также проходит экспериментальное лечение у доктора Кирилла Винокурова. Врач уточнил, что его методика является нетрадиционной медициной. Результатов лечения пока нет.

Шибанов признался, что хочет вернуться в профессию после лечения и поработать режиссером.

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