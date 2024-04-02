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Звезда фильма «Разные судьбы» умерла на 93-м году жизни

Умерла актриса Татьяна Конюхова, сыгравшая Химку в «Женитьбе Бальзаминова»

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Дмитрий Зверев/РИА Новости

Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Причины смерти звезды советского кино в Союзе не уточнили.

«2 апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер ордена Почета, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова», — рассказали коллеги.

В разные годы Татьяна Конюхова сыграла в фильмах «Разные судьбы», «Майская ночь, или Утопленница», «Женитьба Бальзаминова», «На златом крыльце сидели», «Карьера Димы Горина».

Последней ролью Конюховой в кино стала роль в сериале «Хранимые судьбой» о пожилых актерах — резидентах Дома ветеранов кино, борющихся за свою усадьбу.

Конюхова родилась в 1931 году, окончила ВГИК. Около 20 лет была профессором и художественным руководителем актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства.

Накануне участник команды Клуба веселых и находчивых (КВН) «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий ушел из жизни в Одессе.

В ночь на 1 апреля Альперина стало известно, что известный юморист, капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко скончался в возрасте 72 лет.

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