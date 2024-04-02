В Буркина-Фасо гоголевских персонажей одели в национальные костюмы

В Буркина-Фасо представили спектакль «Ревизор», приуроченный к 215-летию со дня рождения Николая Гоголя. О постановке, показанной в столице государства Уагадугу, сообщает РИА Новости.

По словам одного из организаторов, в Буркина-Фасо больше интересуются французской, а не русской культурой, поэтому неизвестно было, как местное население воспримет русскую классику. Однако тема борьбы с коррупцией оказалась близка буркинийцам.

«Но когда окончился спектакль, люди не хотели отпускать актеров. Аплодисменты и овации не стихали несколько минут», — признались в оргкомитете.

«Ревизора» актеры местного театра «Сито» выучили и поставили за две недели под руководством режиссера Ноэля Минугу, гоголевских персонажей одели в национальные костюмые, сшитые из местной ткани фасо дан фани. Городничий был одет в просторное мужское платье и колпак, другие персонажи — в рубашки и брюки с традиционными узорами.

Оригинальный текст был интерпретирован под местные реалии. Гостем премьеры стал министр культуры и туризма Буркина-Фасо Жан Эммануэль Уэдраго, в организации приняла активное участие российская организация «Африканская инициатива».

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