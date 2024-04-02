Башаров предложил Кологривому бесплатно поработать уборщиком после скандала

Телеведущий Марат Башаров заявил в шоу «Звезды сошлись», что актер Никита Кологривый проходит испытание после череды скандалов.

Башаров отметил, что на месте Кологривого пошел бы бесплатно поработать уборщиком на месяц в том ресторане, где устроил пьяный дебош. Артист считает неудивительным скандальное поведение звезды «Слово пацана», так слава пришла к нему в молодом возрасте.

«Когда в таком возрасте на тебя сваливается огромная слава и огромные деньги и в том числе безнаказанность, то тебе, естественно, сносит крышу», — заявил телеведущий.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Башаров считает, что Кологривого стоит наказать за скандалы. Артист отметил, что в свое время его тоже заслуженно «наказала жизнь». В 2020-м телеведущий сообщил, что бил бывшую жену. После этого, по словам Башарова, его перестали снимать в кино.

Ранее Кологривый выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокусе».