«Это мерзко»: Ксения Бородина не стала говорить об ошибках Либерж Кпадону

Телеведущая и блогер Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) высказалась о трагедии, произошедшей с экс-участницей «Дома-2» Либерж Кпадону.

«Ребят, все ждут от меня слова про Либерж. Не буду танцевать на костях человека, которого уже нет в живых, и с умным видом рассказывать, что она сделала не так. Считаю, это мерзко. Можно тихо пойти и поставить свечку за упокой, душе этого будет достаточно. А не ваши нравоучения позорные», — высказалась Бородина.

О том, что Кпадону не стало, ее коллеги по «Дому-2» рассказали 1 апреля. Известно, что долгие годы она страдала от сахарного диабета, а в сентябре 2023 года у нее в легком обнаружили новообразование. По мнению психолога Джулии Лу, которая приходила на проект «Дом-2» в качестве эксперта, тяжелые препараты и транквилизаторы, которые Кпадону якобы принимала вместе с алкоголем, подорвали здоровье 36-летней женщины. Причиной ухода Либерж Кпадону назвали остановку сердца.

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