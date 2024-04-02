Барецкий раскритиковал Пугачеву за оставленный замок

Шоумен Стас Барецкий раскритиковал певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) за оставленный замок в деревне Грязь.

Барецкий уверен, что без должного присмотра такое большое здание может рухнуть. Он объяснил, что поместье стоит на мягкой почве, которая проседает под тяжестью конструкции.

«Фундамент дает трещину, нужно постоянно просушивать помещения, чтобы все не лопнуло под тяжестью, чтобы замок не рухнул и не придавил половину деревни Грязь. Плюс у меня там любимый магазинчик, рядом с замком», — объяснил шоумен.

В октябре 2022 года Пугачева и Галкин вместе с детьми улетели из России в Израиль. После их отъезда ходил слух о продаже их замка в подмосковной деревне Грязь.

В феврале 2024 года Telegram-канал Shot заявлял, что в Госдуме призвали МВД проверить, можно ли изъять у Галкина и Пугачевой недвижимость по закону о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах и призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.

Юрист Дмитрий Краснов сообщил, что новый закон о лишении имущества и почетных званий за фейки об армии РФ не коснется недвижимости Пугачевой.

Ранее Максим Галкин рассказал о судьбе урожая в подмосковном замке.