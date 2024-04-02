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Татьяна Буланова рассказала, как относится к суррогатному материнству

Певица Татьяна Буланова согласилась воспитывать ребенка от суррогатной матери

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова в рамках шоу «Хватит слухов» на ЦТВ призналась, что не против воспитывать ребенка от суррогатной матери.

«Сурмаму можно найти. Когда Валера финансово это сможет скомпоновать, реализовать, когда все сделает и будет готов — пожалуйста, я не против», — подчеркнула Буланова.

Первым мужем знаменитости был музыкант Николай Тагрин, от него она родила сына Александра. Буланова отмечала, что после развода продолжила работать с бывшим супругом и познакомила его с новым возлюбленным теннисистом Валерием Рудневым, который в 2023 году стал ее третьим супругом. А с Радимовым певица никак не контактирует, они заблокировали друг друга во всех мессенджерах.

Буланова и Радимов развелись в 2016 году после 11 лет брака. Певица подчеркивала, что регулярно получает алименты от экс-супруга, и во время пандемии коронавируса, когда исполнительница практически лишилась работы, эти деньги очень пригодились — звезда могла спокойно содержать на них сына-подростка.

Ранее Гоген Солнцев раскрыл, как его бывшая Терешкович отреагировала на рождение ребенка.

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