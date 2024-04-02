Блогер Дава рассказал о закулисье шоу «Маска»: «Стал задыхаться»

Блогер Давид Манукян, более известный как Дава, рассказал о том, что пережил паническую атаку на шоу «Маска». Этим шоумен поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Когда выходил в первый эфир, у меня началась паническая атака, я стал задыхаться», — признался блогер.

Манукян отметил, что дышать в маске тяжело. Он также посетовал на то, что ему достался очень плотный костюм. Кроме того, блогер поделился, что участники проекта даже на репетиции выходят в маске. По его словам, артисты, будучи на проекте, везде появляются в образах, несмотря на то, что команда шоу заранее подписывает договор о конфиденциальности. Дава добавил, что участники лишь единожды снимают маску — на записи трека.

Недавно телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что члены жюри дали ей прозвище на шоу «Маска». Она призналась, что певица Валерия назвала ее «мозгополоскушкой».

Об этом телеведущая упомянула в тот момент, когда один из участников шоу, скрывающийся под маской Енота, назвал бывшую звезду «Орла и Решки» полоскушкой — тем самым он прокомментировал любовь ведущей к стирке одежды. Затем Филипп Киркоров произнес фразу: «На уши так точно полоскушка». Тодоренко поддержала подшучивание звезды и раскрыла свое прозвище.

Ранее бывшая жена Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) подтвердила свои отношения со стримером Бустером.