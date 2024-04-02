Галкин вспомнил о работе в России: «Всем причастным пламенный привет»

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отрывок из шоу «Лучше всех!», которое вел на протяжении пяти лет на Первом канале.

«С большой благодарностью вспоминаю годы работы на лучшей программе нашего ТВ. С удовольствием пересматриваю фрагменты…» — заявил комик.

Галкин поблагодарил всех, кто вместе с ним участвовал в работе над передачей об одаренных детях — от креативного продюсера Нины до техников. Он признался, что в команде не было равнодушных и передал «всем причастным пламенный привет».

28 марта Галкина засняли в эконом-классе самолета, когда летел из Израиля в Германию. Актер был одет в темно-коричневую футболку и красный бомбер Burberry. Пассажиры, которые сидели рядом с комиком, сделали несколько фотографий с ним.

В сентябре 2022 года Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

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