Ведущий проекта «Дом-2» о Либерж Кпадону: «Хотела выйти замуж, стать матерью»

Ведущий проекта «Дома-2» Антон Беккужев признался, что участница телестройки Либерж Кпадону была в эмоциональном кризисе, когда вернулась на проект. Об этом шоумен рассказал в беседе с Teleprogramma.pro.

«Либерж хотела выйти замуж, стать матерью, но из-за того, что у нее не сложилась женская доля, она чувствовала подавленность и одиночество. А еще она рассказывала о том, что десять лет назад была беременна от Вани и потеряла ребенка», — заявил Беккужен.

Он заявил, что Кпадону не могла забыть своего бывшего возлюбленного Ивана Барзикова. По его словам, пусть девушка и выглядела внешне веселой, но эмоционально ей было тяжело. Беккужев также заявил, что не сохранил с экс-участницей «Дома-2» дружеских отношений после ее ухода из проекта. Он назвал девушку яркой и талантливой, а также напомнил о шикарном голосе Кпадону.

«Вообще, это все очень грустно. На первый взгляд кажется, что девушка успешная, известная, с большим количеством подписчиков, но на самом деле за внешним благополучием скрывалась глубокая душевная травма», — добавил он.

О том, что Кпадону не стало, ее коллеги по «Дому-2» рассказали 1 апреля. Известно, что долгие годы она страдала от сахарного диабета, а в сентябре 2023 года у нее в легком обнаружили новообразование.

Ранее соседка рассказала о странностях Кпадону в последние дни жизни.