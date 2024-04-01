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Скончался еще один член команды КВН «Одесские джентльмены»

Умер экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий

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Shutterstock

Участник команды Клуба веселых и находчивых (КВН) «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий ушел из жизни в Одессе. Об этом сообщает кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.

«Один за другим уходят Джентльмены», — говорится в публикации.

По словам Альпериной, в прошлом она вместе с Теплицким трудилась в газете «Одесский вестник».

«Все это было в другой жизни... Но Саша умер в этой. Светлая память», — заключила она.

Команда КВН «Одесские джентльмены» становилась чемпионом Высшей лиги КВН в сезоне 1986/1987 годов, а также в 1990 году.

В ночь на 1 апреля Альперина сообщила, что известный юморист, капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко скончался в возрасте 72 лет.

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