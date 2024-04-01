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Стало известно, какое прозвище получила Тодоренко на шоу «Маска»

Певица Валерия назвала телеведущую Регину Тодоренко мозгополоскушкой на «Маске»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что члены жюри дали ей прозвище на шоу «Маска». Выпуск опубликован на сайте телеканала НТВ.

«Валерия говорит, что я мозгополоскушка», — смеясь, призналась Тодоренко.

Об этом телеведущая упомянула в тот момент, когда один из участников шоу, скрывающийся под маской Енота, назвал бывшую звезду «Орла и Решки» полоскушкой — тем самым он прокомментировал любовь ведущей к стирке одежды. Затем Филипп Киркоров произнес фразу: «На уши так точно полоскушка». Тодоренко поддержала подшучивание звезды и раскрыла свое прозвище.

19 марта стало известно, что уроженка Одессы, телеведущая Регина Тодоренко получила гражданство России. Издание kp.ru отметило, что звезда работала на протяжении многих лет в России, будучи гражданкой Украины — даже когда против нее ввела санкции Украина.

С 2018 года Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым, у них двое сыновей: помимо старшего Михаила, они растят Мирослава. Тодоренко была ведущей проекта «Орел и решка» с 2014 года, после чего стала популярной.

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