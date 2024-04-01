Стало известно, какое прозвище получила Тодоренко на шоу «Маска»

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что члены жюри дали ей прозвище на шоу «Маска». Выпуск опубликован на сайте телеканала НТВ.

«Валерия говорит, что я мозгополоскушка», — смеясь, призналась Тодоренко.

Об этом телеведущая упомянула в тот момент, когда один из участников шоу, скрывающийся под маской Енота, назвал бывшую звезду «Орла и Решки» полоскушкой — тем самым он прокомментировал любовь ведущей к стирке одежды. Затем Филипп Киркоров произнес фразу: «На уши так точно полоскушка». Тодоренко поддержала подшучивание звезды и раскрыла свое прозвище.

19 марта стало известно, что уроженка Одессы, телеведущая Регина Тодоренко получила гражданство России. Издание kp.ru отметило, что звезда работала на протяжении многих лет в России, будучи гражданкой Украины — даже когда против нее ввела санкции Украина.

С 2018 года Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым, у них двое сыновей: помимо старшего Михаила, они растят Мирослава. Тодоренко была ведущей проекта «Орел и решка» с 2014 года, после чего стала популярной.

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