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Бородина рассказала, как вели себя Седокова и Птаха на шоу «Последний герой»

Телеведущая Ксения Бородина назвала капризными Анну Седокову и Птаху

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина призналась на YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой, что артисты Анна Седокова и Птаха вели себя капризно на шоу «Последний герой».

«Я разговариваю с ними: «Ребят, я понимаю, что вы все звезды, вы привыкли к гримеркам. Тем не менее нужно отдать должное, вы приехали сюда сами для того, чтобы здесь побеждать...» Что Птаха, что Анечка вели себя там слишком капризно», — заявила ведущая.

Она вспомнила, как Птаха не попал в мишень во время одного из испытаний, однако рэпер был уверен, что все сделал правильно. По словам Бородиной, затем исполнитель устроил съемочной группе истерику: начал кричать и ругаться матом. Телеведущая призналась, что позднее разговаривала с редакторами о том, чтобы убрать рэпера с проекта, однако те смогли успокоить артиста.

Бородина добавила, что понимала в каких условиях находились участники проекта, однако редакторы шоу изначально просили блогершу быть жесткой. Она отметила, что звезды знали, на что соглашались. По словам Бородиной, она бы не пошла на проект участницей, зная об условиях.

Ранее Бородина рассказала, почему работать с Собчак было трудно.

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