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Васильев напомнил, что у Познера три паспорта

Историк моды Васильев заявил, что Познер всегда жил между тремя странами

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Антон Денисов/РИА Новости

Историк моды Александр Васильев считает, что секрет успеха Владимира Познера заключается в том, что журналист знает три языка. Его слова передает NEWS.ru.

«Познер — обладатель трех паспортов — российского, французского и американского. Он блестяще владеет английским, французским и русским. Познер всегда был между этих трех стран», — рассказал Васильев.

По его словам, 90-летний ведущий до сих пор продолжает вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, несмотря на возраст. Васильев напомнил, что Познер всю жизнь «занимался спортом, играл в теннис и любил молодых женщин».

Недавно Познер прокомментировал свое «возвращение» на Первый канал. Он заявил, что не хотел делать свое 90-летие публичным событием и произнес фразу: «Я это не очень люблю, мягко говоря, совсем не люблю». Журналист добавил, что узнал о фильме к своему юбилею из анонса передач телеканала.

К 90-летию журналиста Первый канал выпустил документальный фильм о его жизни «Владимир Познер. 90 минут». Фильм снимался без участия юбиляра по мотивам его одноименной автобиографической книги.

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