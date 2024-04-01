Нашумевшую драму «Слово пацана» с Янковским покажут на ТВ

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет на телеканале НТВ 15 апреля. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе канала.

Шоу рассказывает о 14-летнем мальчике из интеллигентной семьи Андрее (Леон Кемстач), который заводит дружбу с «пацанами», столкнувшись с прессингом уличных подростков. Его другом в сложноустроенном мире улиц становится Марат (Рузиль Минекаев). «Слово пацана» рассказывает о том, как брошенные дети сбиваются в уличные стаи, пока родители борются за выживание. И показывает, как дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом в уличном подростковом мире.

Премьера шоу состоится впервые на телеэкранах в 23.00, отмечается в пресс-релизе. Помимо Кемстача и Минекаева в каст вошли: Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Анастасия Красовская, Анна Пересильд и др.

Недавно сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев ответил на вопрос о втором сезоне проекта. По его словам, второго сезона сериала пока не будет.

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