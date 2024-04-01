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«Падать дальше некуда»: «Шерлок Холмс» о признании Пугачевой иноагентом

Актер Василий Ливанов счел бессмысленным объявление Пугачевой иноагентом

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Звезда фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», актер Василий Ливанов считает бессмысленным инициативу о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом, заявляя, что артистка «не поймет». Его слова передает aif.ru.

«Ну назовут ее иноагентом, что это поменяет? Думаете, ее это изменит и она раскается, или что? Или мы ее называем иноагентом для того, чтобы наши российские люди поняли, кто она такая?» — возмутился артист.

Ливанов заявил, что самооценка Пугачевой «оторвана от реальности», поэтому она «не поймет» то, что включение ее в список иноагентов — ответ на ее поведение по отношению к России. Он считает, что Пугачева находится «на дне», так как «здравый человек не назовет россиян холопами и рабами». При этом артист поддержал законопроект в целом и отметил, что предателей «нужно наказывать рублем».

28 марта известный по доносам на звезд активист Виталий Бородин сообщил, что Пугачеву вскоре внесут в список иноагентов. По его словам, прокуратура направила соответствующую просьбу в министерство юстиции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал про это.

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