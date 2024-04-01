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В Музее истории ГУЛАГа откроется выставка о деле врачей

Выставка «Дело врачей» откроется в Музее истории ГУЛАГа

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Музей истории ГУЛАГа

В Музее истории ГУЛАГа 4 апреля 2024 года откроется выставка о деле врачей. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба музея.

Проект стал победителем Четвертого конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса (РЕК) и рассказывает о событиях 1950-1953 годов, когда в конце сталинского режима советской властью было сфабриковано и развернуто уголовное дело против группы врачей. Их обвиняли в сговоре против лидеров государства, к ним применяли допросы с применением психического и физического давления.

На выставке «Дело врачей» будут представлены фотографии и архивные документы, инструменты, личные вещи и стенографии допросов фигурантов «дела врачей». В экспозицию также вошли публикации в СМИ и письма советских людей об обвинении и реабилитации медиков.

Выставка продлится до 30 июня 2024 года.

Музей истории ГУЛАГа — центр изучения и обсуждения истории массовых репрессий в СССР. В постоянной экспозиции Музея представлены этапы формирования карательной системы в 1918-1956 годах и ее влияние на судьбы отдельных людей.

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