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Соседка рассказала о странностях Кпадону в последние дни жизни

Соседка рассказала, что звезда «Дома-2» Кпадону в последние дни отказалась от телефона

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libergik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Соседка звезды реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону (1987-2024) рассказала о странностях женщины в последние дни ее жизни. Соседку цитирует kp.ru.

По словам женщины, в последний раз она видела Кпадону 21 марта, а значит, сообщения о том, что девушку обнаружили только через 41 день после трагедии, неверны.

Соседка уточнила, что Кпадону вела себя и выглядела странно. Как правило, по дороге домой она снимала сторис или вела прямой эфир, однако вдруг отказалась от телефона.

«Вот сколько раз ее видела, она всегда в телефоне. А 21 марта, что меня и удивило — это маска на лице и отсутствие телефона в руке», — рассказала женщина.

О том, что Кпадону не стало, ее коллеги по «Дому-2» рассказали 1 апреля. Известно, что долгие годы она страдала от сахарного диабета, а в сентябре 2023 года у нее в легком обнаружили новообразование.

В последний раз она выходила на связь в соцсетях 14 февраля перед операцией на легком. 1 апреля родители девушки прилетят из Санкт-Петербурга в Москву на вскрытие тела и встречу с полицейскими.

Ранее стало известно, что Манижу проверят после слов о теракте в «Крокусе».

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