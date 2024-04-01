Путин поручил обеспечить продвижение русской культуры за границей

Президент России Владимир Путин поручил российскому кабмину разработать национальный проект «Молодежь и дети». Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно тексту поручения, правительству Российской Федерации нужно разработать национальный проект «Молодежь и дети», который будет предусматривать мероприятия, обеспечивающие в том числе продвижение русского языка и культуры в государствах — участниках СНГ и других иностранных государствах.

Ответственным за исполнение поручения президент назначил главу кабмина Михаил Мишустин. Доклад об итогах работы должен быть представлен до 1 сентября 2024 года.

Также Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства поручил в том числе сократить число домашних заданий и убрать лишние контрольные работы.

Ранее Владимир Путин поручил правительству заняться отечественными игровыми консолями.