Подозреваемых в краже драгоценностей у актрисы Игумновой арестовали

В Санкт-Петербурге арестовали двух подозреваемых в краже драгоценностей и денег из коттеджа заслуженной артистки России Евгении Игумновой. Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.

Подозреваемые в краже в огромном размере Вартан Балаян и Денис Ковалев по решению суда отправлены в следственный изолятор до 25 мая. От дачи показаний они отказываются.

«Действуя совместно и по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, фигуранты незаконно проникли в частный дом поселке Тярлево, откуда тайно умышленно похитили имущество», — уточнили в пресс-службе.

Из дома похитили 9 миллионов рублей и $5 тысяч.

Евгения Игумнова снималась в сериалах «Моя девочка», «Мгла», «Капельник», была актрисой дубляжа в фильмах «Великий», «Тайная одержимость», «Снова ты».

О краже из коттеджа артистки стало известно 28 марта.

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