Либерж Кпадону заболела одновременно со своим отцом

Мать звезды телешоу «Дом-2» Либерж Кпадону (1987-2024) заявила, что ее дочь заболела одновременно со своим отцом. Об этом сообщает издание Super.

Известно, что 62-летнюю Надежду Евгеньевну вызвали к следователю.

«Мы только сегодня с мужем вылетаем в Москву из Санкт-Петербурга, сразу попадаем на вскрытие и поедем в полицию. Нас в аэропорту будет встречать ее подруга, я еще с ней поговорю», — сказала женщина.

Проблемы со здоровьем у 36-летней женщины и ее 63-летнего отца Аддаха Жильбера Кпадону начались одновременно — в начале года мужчину госпитализировали одну из больниц в Санкт-Петербурга для операции.

«К сожалению, я уже не помню точных дат, все смешалось. У нас как раз папа лежал в больнице, попал на операцию, и ей должны были делать операцию, все почти одновременно происходило», — вспоминает женщина, добавляя, что когда начала звонить дочери, у нее уже был отключен телефон.

В сентябре 2023 года 36-летняя Кпадону рассказала своим поклонникам, что у нее обнаружили опухоль в правом легком. Затем, в середине февраля, она опубликовала видео из автомобиля, в котором ехала на операцию, прощаясь с фанатами.

1 апреля 2024 года коллеги по проекту подтвердили, что Кпадону не стало. По словам пациентов больницы, в которой лечилась женщина, она не смогла сделать нужную операцию.

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