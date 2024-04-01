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Жена Маликова отреагировала на новости о суде дочери с калужской фабрикой

Жена Маликова призналась, что ее дочь отсудила 100 тыс. рублей у швейной фабрики

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания смогла отсудить 100 тыс. рублей у калужской швейной фабрики, поводом для судебного иска стало плохое качество пошива новой коллекции бренда DressByStesha. Об этом телеканалу «360» рассказала мать предпринимательницы Елена Маликова.

«Подключились юристы, и она отсудила эти деньги, потому что человек был абсолютно не прав. Начал поднимать общественную историю, что совершенно было смешно, потому что там стопроцентная правота дочери. Пришлось обратиться в суд», — сообщила она.

По ее словам, за несколько месяцев до этого семья узнала, что на Стефанию подали в суд за то, что она не оплатила заказ.

«Фабрика не выполнила заказ в срок или с браком, что-то там случилось, за что уплачивать было нельзя», — Елена Маликова.

Мать Стефании добавила, что после этого предпринимательница подала встречный иск и смогла отсудить эти деньги. При этом с ее брендом «все в порядке», заключила собеседница.

Сотрудничество дочери Маликова с калужской фабрикой продолжалось на протяжении более года. Однако качество последней партии товаров ее не устроило, поэтому она не оплатила 117 тыс. рублей за заказ.

Стефания Маликова является дипломированным журналистом-международником, она окончила МГИМО в 2021 году, но по специальности не работает. В 2020 году она объявила о запуске своего бренда одежды — DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы, осуществив «самую большую мечту».

Ранее жена Маликова прошлась по фигуре их дочери.

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