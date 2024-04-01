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Киркоров намекнул на причины размолвки с Давой

Певец Киркоров в эфире «Маски» упрекнул Даву в двуличности

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ЧБД/VK

Певец Филипп Киркоров впервые намекнул на возможные причины размолвки с блогером и рэпером Давой (настоящее имя Давид Манукян). Это случилось в эфире шоу «Маска».

Киркоров решил, что Дава скрывается под маской Акулы, однако там оказался певец Артем Качер. После он предположил, что Дава спрятался в костюме Перца, и упрекнул того в двуличности и умении создать положительный образ.

«Какой же вы все-таки романтик, хоть вы и скрываетесь под такой брутальной маской, но вы в душе романтик или так умело вешаете лапшу китайскую на уши», — сказал Киркоров.

Киркоров и Дава дружили и вместе записывали песни, однако через некоторое время общение оборвалось.

Накануне Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь» выразил мнение, что Валерий Леонтьев вернется на сцену после отпуска.

«Конечно он вернется на сцену! Он и не уходил! Он просто взял немножко отпуск. Он за столько лет так наездился, что сейчас просто имеет право отдохнуть!» — подчеркнул Киркоров.

Ранее американцы возмутились ценами на концерт Орбакайте.

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