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«А губа не треснет?»: американцы возмутились ценами на концерт Орбакайте

Американцы возмутились высокими ценами на концерт Орбакайте в Нью-Йорке

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российская певица Кристина Орбакайте анонсировала выступления в Соединенных Штатах, после чего русскоязычные американцы стали возмущаться ценами на билеты. Об этом сообщает телеканал «78».

Отмечается, что певица решила провести первый концерт в баре-ресторане Level в Нью-Йорке. Стоимость билетов можно было узнать лишь по телефону, но данные уже появились в интернете. Сообщается, что билеты стоили 350-450 долларов.

«А губа не треснет?» — прокомментировала сообщение пользовательница с ником Nat N.

25 марта концертный директор Ольга Оркина заявила, что Кристина Орбакайте требует полной секретности в случае выступления в России.

По словам директора, сейчас Орбакайте выступает в основном за границей, но иногда соглашается на закрытые мероприятия обеспеченных заказчиков, которые готовы заплатить артистке от 5 миллионов рублей за выступление.

До этого стало известно, что Орбакайте выступит в Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Майами, Филадельфии и Бостоне с 20 по 28 сентября, а в 19 и 18 числах того же месяца артистка посетит Ванкувер и Торонто.

Ранее продюсер объяснил отказ Аллы Пугачевой выступать с Орбакайте в США.

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