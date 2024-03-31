Филипп Киркоров озвучил неожиданное мнение об отставке Валерия Леонтьева

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь» выразил мнение, что Валерий Леонтьев вернется на сцену после отпуска.

«Конечно он вернется на сцену! Он и не уходил! Он просто взял немножко отпуск. Он за столько лет так наездился, что сейчас просто имеет право отдохнуть!» — подчеркнул Киркоров.

19 марта стало известно, что Валерий Леонтьев уходит со сцены без прощальных гастролей. Артист решил завершить свою карьеру, чтобы фанаты запомнили его молодым.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — подчеркнул музыкант.

Спустя некоторое время певец тайно посетил Москву, но не открыл дверь ни журналистам, ни своей многолетней поклоннице Ирине, которая пришла поздравить кумира. По данным канала, телохранители звезды угрожали «вынести женщину из подъезда в разобранном виде».

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