Бородина узнала ответ на вопрос, почему ее постоянно критикуют фанаты

Телеведущая и блогер Ксения Бородина на шоу «Дерзкая готовка» рассказала, как пыталась выяснить, почему ее постоянно осуждают.

«Недавно разговаривала с одной девушкой, она работает в пиаре, я ее спросила: «Вот как ты считаешь, почему есть негатив в мой адрес? Вот по-хорошему, я никогда не жила с папиками, я никого не уводила из семьи, я не родилась какой-то супермажоркой, какой-то крутой. Я же сама пробивала свой путь и всего добилась», — возмутилась Бородина.

По словам артистки, специалист в сфере пиара объяснила ей, что люди часто подвергают Бородину критике из-за прямолинейности телеведущей. По словам специалиста, аудитория любит более податливых блогеров, которые имеют привычку делать ошибки, извиняться. При этом Бородина всегда занимает слишком радикальные стороны, пояснила подруга, из-за этого действия телеведущей не вызывают у фанатов жалости или сострадания.

Блогер отметила, что могла бы изменить свое поведение ради более качественного пиара, однако такие манеры ей не свойственны, поэтому Бородина отказалась от этой затеи.

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