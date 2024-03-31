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«Ночуем дома»: Дмитрий Тарасов высказался об изменах Костенко

Блогер Дмитрий Тарасов высмеял слухи об изменах своей жене Анастасии Костенко

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instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/tarasov23

Блогер Дмитрий Тарасов на семейном YouTube-канале раскрыл реакцию на слухи об изменах жене Анастасии Костенко.

«Я думаю, что это зависть, ведь когда человек чего-то добивается, за ним начинают следить. Люди начинают писать им негатив. Для меня самое смешное то, что когда я нахожусь дома, кто-то пишет Насте, мол, Дима гуляет с тремя девушками модельной внешности. А в это время мы лежим дома и смотрим фильм», — пожаловался Тарасов.

При этом сама Костенко также уверяет, что в их семье нет проблем с супружеской неверностью. Модель заявила, что еще в начале брака настаивала на ночевках мужа дома. По словам Костенко, с тех пор она может вспомнить только один раз, когда ее супруг не ночевал дома. В тот раз Тарасов готовил свою команду, поэтому не смог прийти домой.

Тарасов и Костенко поженились в 2018 году. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Ранее отсидевший в тюрьме экстрасенс появился на «Новой битве экстрасенсов».

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