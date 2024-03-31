У звезды «Солдатов» прогрессирует рак легкого

Актер Роман Мадянов, известный по роли в сериале «Солдаты», проходит курс противоопухолевого лечения из-за рака легкого. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, 61-летнему актеру диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого после того, как он обратился к врачам, пожаловавшись на слабость. Тогда медики провели ему обследование, в ходе которого также обнаружили кисты в почках, селезенке и печени. В больнице звезде «Солдатов» провели противоопухолевую лекарственную терапию.

Сейчас Мадянов находится дома. Ему назначали еще один курс противоопухолевого лечения. Актеру предстоит его пройти в апреле.

Недавно сообщалось, что звезде сериала «Воронины» диагностировали проблемы с сердцем. Врачи выявили у актрисы Анны Фроловцевой мерцательную аритмию. Это случилось после того, как артистка обратилась в больницу из-за болей в сердце, которые отдавали в руку и под лопатку. На данный момент специалисты подбирают подходящий метод лечения для звезды.

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