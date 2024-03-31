Круг рассказал, появилась ли у него возлюбленная на «Новой Фабрике звезд»

Сын известного шансонье, певец Александр Круг не стал отвечать на вопрос, состоит ли в романтических отношениях с кем-либо из участниц проекта «Новая Фабрика звезд». Его слова передает «СтарХит».

«Но и все мы пришли сюда в первую очередь не для того, чтобы искать любовь, а чтобы развиваться в музыкальном плане. Поэтому все, что не касается музыки, я бы все-таки хотел оставить за кадром», — заявил исполнитель.

Круг пояснил, что он видит любовь в музе и признался, что сейчас она у него есть. Музыкант назвал «всех без исключения» фабриканток классными и талантливыми. Он заявил, что старается поддерживать девушек на проекте.

Издание добавляет, что в эфире Comedy Radio у Круга спросили, была ли у артиста интимная близость с кем-либо из участниц проекта. Тогда артист засмущался и в шутку ответил: «Пока нет».

Накануне стало известно, что знаменитые выпускники «Фабрики звезд» объединились с участниками «Новой Фабрикой звезд». Артисты Юлия Савичева, Юлия Паршута, Елена Терлеева, Юрий Титов, Стас Пьеха, Доминик Джокер, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко и другие споют свои хиты с молодыми музыкантами на проекте.

Ранее Полина Гагарина назвала неправдой слухи о приостановке карьеры.