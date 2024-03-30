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Звезде сериала «Воронины» диагностировали проблемы с сердцем

Shot: актрисе Анне Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию

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kino-teatr.ru

Актрисе Анне Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Фроловцева обратилась в больницу из-за болей в сердце, которые отдавали в руку и под лопатку. Актриса также пожаловалась на высокое давление и учащенное сердцебиение ночью. Медики диагностировали ей мерцательную аритмию и дали направление на врачебную комиссию. На данный момент специалисты подбирают подходящий метод лечения для звезды.

Мерцательная аритмия характеризуется нарушением ритма работы сердца и внезапным учащением сердечного ритма, вплоть до 600 ударов в минуту.

Фроловцева известна по роли Галины Ворониной в сериале «Воронины». Она начала свою карьеру в 1977 году как актриса Московского областного театра имени Островского.
В фильмографии Фроловцевой более 50 ролей. Она играла в таких проектах, как «Бригада», «Жестокий романс», «Карнавал», «Золотой теленок».

В августе 2023 года вспомнила, как после успеха «Ворониных» зашла в автобус, а пассажиры начали ей аплодировать. Артистка призналась, что это сильно растрогало ее, поэтому она заплакала.

Ранее невестка Светличной рассказала о состоянии здоровья актрисы.

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