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Тарасов и Костенко раскрыли имя четвертого ребенка

Блогерша Костенко сообщила, что назвала сына в честь отца

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kostenko.94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анастасия Костенко и ее муж Дмитрий Тарасов раскрыли в своем YouTube-блоге имя четвертого сына.

Костенко сообщила, что назвала своего ребенка в честь отца — Ярославом. Малыш появился на свет 15 февраля. Блогерша и ее супруг долгое время не могли придумать имя для ребенка.

Тарасов и Костенко поженились в 2018 году. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Футболист Дмитрий Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

22 марта Костенко сообщила, что попала в больницу с месячным сыном. Причина госпитализации неизвестна. Она заявляла, что «не берегла себя».

Ранее T-Killah рассказал правду о романе с Бузовой.

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