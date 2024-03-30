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После теракта на культурных площадках в России ввели новые меры безопасности

На выставку «Россия» на ВДНХ будут пропускать только через КПП после теракта в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

На многих культурных площадках России после теракта в «Крокус Сити Холле» ввели новые меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

На выставку «Россия» на ВДНХ теперь будут пропускать только через контрольно-пропускной пункт (КПП) в арке главного входа. Охранники будут осуществлять осмотр личных вещей каждого гостя с использованием специального оборудования, дополнительный осмотр предусмотрен при входе в павильоны выставки «Россия». В период проведения выставки также ограничили въезд на территорию ВДНХ.

В «Росгосцирке», в свою очередь, после теракта организовали «комплексное взаимодействие с территориальными органами МВД РФ», зрителям, обеспечили беспрепятственный доступ к эвакуационным выходам, а спецтранспорту — к зданию.

Член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель компании АВК'pro Роман Исаев уточнил, что меры контроля усилены и в кинотеатрах. Здесь пересмотрели личный состав частных охранных предприятий и других структур, охраняющих торговые центры, в которых часто расположены кинотеатры.

«Что касается именно кинотеатров, то, естественно, проверки осуществляют по всем точкам контроля безопасности, которые по регламенту полагаются. Идут сейчас проверки со стороны Росгвардии, МВД, МЧС», — рассказал он.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Накануне пресс-секретарь Государственного Кремлевского Дворца Константин Ярошевский рассказал о временном изменении спроса на концерты после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее певица Валерия перенесла концерт в Москве после теракта в «Крокусе».

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