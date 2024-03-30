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Кологривый выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Актер Никита Кологривый призвал держаться вместе после теракта в «Крокусе»

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Актер Никита Кологривый выразил в Telegram-канале соболезнования всем пострадавшим от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Кологривый заявил, что в ближайшее время постарается сделать что-то «действительно полезное» для нуждающихся. Артист также поблагодарил поклонников за поддержку и за то, что те от него «не отвернулись» после ареста.

«Не делайте глупостей, пользуйтесь моим примером! Сейчас трудное время, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга! Скоро разберусь со всем, пока нужно время, ребята! Мир в ваши дома!» — заключил актер.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее Светлаков заявил, что скандалы Кологривого могут быть пиаром.

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