Певца Юлиана не пустили на борт самолета

Певец Юлиан пожаловался в беседе с mk.ru, что его не пустили на борт самолета.

Юлиан отметил, что приехал в аэропорт за два часа до вылета в Ульяновск, прошел контроль и регистрацию на рейс. За полчаса до вылета артист и его директор пошли на посадку, однако в самолет их не пустили. По словам певца, стюардесса сообщила, что они опоздали на 40 секунд.

«Я пытался объяснить, что я — заслуженный артист России, что у меня сегодня не только концерт в Ульяновске, но и встреча с бойцами СВО в местном госпитале. Но никакие уговоры не подействовали. Девушка заявила, что их это не интересует», — отметил артист.

Юлиан добавил, что несмотря на уговоры и споры, на борт их не пустили. Более того, по словам певца, самолет простоял еще 40 минут до вылета.

Юлиан заявил, что попросил у руководства авиакомпании аудиозаписи, сообщающие о вылете в Ульяновск. Исполнитель отметил, что не слышал сообщений об окончании посадки на борт.

«Меня трясет от такого отношения. Такое случилось впервые в моей карьере», — возмутился певец.

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