Стало известно об убытках фирмы Александра Реввы

Фирмы ООО «Билеткафе», 50% которой принадлежит шоумену Александру Ревве потерпела убыток в 5,1 миллиона рублей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, расходы компании оказались в два раза больше выручки.

21 марта стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует фирму Реввы «Эйс Гейминг».

В середине 2022 года Александра Ревву заподозрили в эмиграции. Журналистка Алена Жигалова заявила, что артист живет в Испании. Однако в конце 2022 года Ревва стал посещать светские мероприятия в Москве, а также начал давать концерты.

В конце января 2023 года сообщалось, что Ревва вместе с семьей уехал из России. По слухам, причиной якобы эмиграции комика мог стать бойкот на телевидении. 10 января стало известно, что певца вырезали из «Песни года».

В марте 2024 года Ревва опроверг слухи об эмиграции. Он назвал ложью информацию о том, что уезжал из России. Артист уверил, что он и его близкие останутся на родине. Он попросил не трогать и не преследовать его и его семью.

Ранее налоговая ликвидировала бизнес Лободы в России.