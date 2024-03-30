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Пи Дидди обвинили во втягивании в проституцию инстамодели и рэперши

TMZ: рэпер Пи Дидди платил инстамодели и рэперше за занятия проституцией

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Donald Traill/AP

Рэпера Пи Дидди (Diddy, настоящее имя Шон Комбс) обвинили во втягивании в занятия проституцией популярной в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) модели Джейд Рейми, рэперши Yung Miami и актрисы и модели Дафны Джой. Об этом пишет Page Six.

Имена женщин упоминаются в иске, который подал против Комбса музыкальный продюсер Родни Джонс, который пытается отсудить у рэпера $30 млн за домогательства и организацию торговли людьми.

Как говорится в иске, Комбс якобы платил женщинам ежемесячную зарплату за их интимные услуги. Бухгалтерша Робин Гринхилл, по его словам, проводила гонорары официально, начисления женщины получали от лейблов Motown Records и Universal Music Group.

Дафна Джой — бывшая избранница рэпера 50 Cent, она воспитывает от артиста сына Сира. Сейчас родители борются за опеку над мальчиком.

«Я не знал, что ты секс-работница, маленькая секс-работница. Йо, это кино какое-то», — посмеялся 50 Cent в новом посте у себя в Instagram.

Иск против Комбса Джонс подал еще в феврале.

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