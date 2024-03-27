Пугачева извинилась перед Манижей после теракта в «Крокусе»

Певица Алла Пугачева попросила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прощения у артистки Манижи Сангин после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Манижа записала видеообращение, в котором со слезами на глазах рассказывает о разжигании ненависти в адрес жителей Таджикистана и Центральной Азии после теракта. Артистка вспомнила, как в детстве каждое лето проводила в Душанбе у бабушки. Она поделилась, что родственница учила ее быть смиренной и принимать то, что дает судьба. А также «никогда не отнимать то, что тебе не принадлежит».

«Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. В последние несколько лет я много думаю о том, что рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. Еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. Еще я рада, что она не видела эту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — заявила певица.

Манижа напомнила, что у терроризма нет национальности, и призвала «оставаться людьми».

Публикацию прокомментировала Пугачева.

«Прости!» — написала Примадонна.

Манижа ответила Пугачевой, что очень любит ее.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадке.

Ранее группа «Пикник» временно отказалась от частных выступлений после теракта в «Крокусе».