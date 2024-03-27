Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чернов поделился секретами сохранения молодости: «Раздеваюсь и бегаю под дождем»

Актер Юрий Чернов заявил, что бегает под дождем ради энергии

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Юрий Чернов рассказал в беседе с Prozvezd, что позитивное мышление является успехом его хорошего самочувствия и сохранением молодости.

74-летний Чернов признался, что старается сохранять положительный настрой даже в плохую погоду. Он также занимается физической активностью, чтобы заряжаться бодростью. Артист признался, что иногда бегает под дождем ради сил и энергии.

«Иногда бывает, что так завьюжит-завьюжит – это тоже прекрасно! Раньше в детстве, когда шел дождь, мы с ребятами бегали под дождем. Признаюсь, я и сейчас так поступаю. На даче раздеваюсь и бегаю под дождем. Сразу после этого столько сил и энергии появляется!» — рассказал артист.

Чернов добавил, что работа на даче помогает ему отвлекаться от проблем. Актер самостоятельно ухаживает за своим садом.

Юрий Чернов начал свою карьеру в 1968 году. Он дебютировал в фильме «Доживем до понедельника». В 1992-м он удостоился звания заслуженного артиста России. В фильмографии актера более 110 работ. Он снимался в таких проектах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Ералаш», «Приключения Электроника».

Ранее Ани Лорак рассказала, как муж из Испании мотивирует ее «не жрать».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами