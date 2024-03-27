Ани Лорак рассказала, как муж из Испании мотивирует ее «не жрать»

Певица Ани Лорак в интервью порталу PROZvezd призналась, что возлюбленный Исаак Виджраку мотивирует ее следить за своей фигурой.

«От жареной картошки никак не могу отказаться. Я сама ее жарю, невозможно удержаться. Хотя понимаю, что лучше всего – не жрать. Закрыть ротик после 6 вечера на замок. Исаак, несмотря на то, что неплохо готовит, держится в прекрасной форме. Я смотрю на него и думаю: «Господи, я должна выглядеть так же. Поэтому надо ротик закрывать», — улыбнулась Лорак.

Она напомнила, что ментальное здоровье особенно важно для каждого человека. Лорак отметила, что возлюбленный помогает ей поддерживать свои мысли в хорошем состоянии. Исполнительница призналась, что уже готовит наработки для следующего альбома. Она считает, что артист непременно должен развиваться и экспериментировать с жанрами.

Звезда познакомилась с избранником в Греции: тогда мужчина пригласил артистку на свои тренинги, а во время ретрита Лорак познакомилась с ним поближе, и у пары начался роман. Виджраку живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости».

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