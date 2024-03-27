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Кологривый отбыл арест за дебош в баре и приставания к официантке

Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника после недели ареста за дебош

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Александр Кряжев/РИА Новости

Актера Никиту Кологривого выпустили из спецприемника после семи суток ареста за дебош в баре Новосибирска и приставания к официантке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

21 марта суд назначил актеру Никите Кологривому семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве. По данным СМИ, на звезду сериала «Слово пацана» подали заявление в полицию сотрудники заведения, где артист в ночь на 19 марта «очень сильно хулиганил», был пьян, нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме.

Накануне стало известно, что шоураннеры фильма «Жириновский. Взлет» объявили повторный кастинг после того, как съемки пришлось отложить из-за ареста Кологривого. При этом режиссер Александр Баранов заявлял, что актер остался претендентом на роль Жириновского.

По словам режиссера, Кологривый сыграет Жириновского, если удачно пройдет кастинг и если ЛДПР не будет против его участия на фоне недавнего скандала. При этом представители партии в беседе с журналистами отметили, что сейчас не лучшее время для обсуждения подобных вопросов.

Ранее стало известно, сколько потерял Иван Ургант из-за бойкота.

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