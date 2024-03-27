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Сергей Жорин обозначил почетность статуса иноагента для Пугачевой

Адвокат Жорин заявил, что признание Пугачевой иноагентом дискредитирует статус

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru заявил, что признание Аллы Пугачевой иноагентом только дискредитирует этот статус.

Правозащитник считает, что в России едва ли существует специальная комиссия, которая изучает деятельность претендентов на статус иностранного агента. По словам адвоката, может существовать небольшая группа лиц, которая мониторит деятельность оппозиционно настроенных блогеров или звезд. Однако Жорин убежден, что имена будущих иноагентов записывают в особой реестр, который «спускается» из администрации президента.

«Надеюсь, что Пугачеву не включат в реестр иностранных агентов, потому что если ее в реестр внесут, то это, скорее всего, и дискредитирует сам реестр, а не Пугачеву. Уже в определенных кругах включение в реестр является знаком признания. Если Пугачеву включат, то нахождение в списке может стать почетным. Люди сами начнут искать, может быть, способы туда попасть», — пояснил Жорин.

27 марта известный своими доносами на звезд Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что получил ответ из Генпрокуратуры РФ о требовании признать Пугачеву иноагентом. По его словам, процесс присвоения артисте этого статуса уже запущен.

Ранее продюсер описал возможную реакцию Пугачевой на признание певицы иноагентом.

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