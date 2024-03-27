Продюсер описал возможную реакцию Пугачевой на признание певицы иноагентом

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru предположил, что певице Алле Пугачевой будет все равно, даже если ее признают иноагентом.

«Алла Борисовна сама просила признать ее иноагентом, когда этим статусом наградили ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Она морально к этому готова. В принципе, бизнес в России она уже закрывала, какой у нее был. Она в России не живет и не собирается возвращаться. Вполне возможно, что ее признают иноагентом, но ей все равно», — подчеркнул Рудченко.

27 марта известный своими доносами на звезд Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что получил ответ из Генпрокуратуры РФ о требовании признать Пугачеву иноагентом. По его словам, процесс присвоения артисте этого статуса уже запущен. 7 марта активист обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать Примадонну иноагентом.

Он заявил, что певица уехала из РФ «неоднократно высказывала антироссийскую позицию» и поддерживает мужа Максима Галкина. Бородин также утверждал, что народная артистка СССР может быть связана с западными спецслужбами.

Ранее сообщалось, что Пугачева заработает порядка $10 млн на еще не вышедшей песне.