Пригожин рассказал, что Валерия думала о завершении карьеры из-за блогеров

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с изданием «Утро.ру», что певица Валерия подумывала об уходе со сцены во время пандемии коронавируса.

«В пандемию мы впервые оказались дома, хотя до этого постоянно жили на чемоданах, были на гастролях. <...> И нам так было хорошо дома! Наконец-то с друзьями увиделись нормально, а не на бегу. В итоге нам не захотелось прежней гонки», — признался супруг исполнительницы.

Пригожин отметил, что тогда Валерия рассказала ему, что ей стало тяжело конкурировать с блогерами и она больше не хочет работать в шоу-бизнесе. Однако затем у артистки вышел очередной альбом. Пригожин считает, что новый импульс певице дало то, что сейчас многие артисты эмигрировали из России и «освободилось место для профессионалов».

В 2024 году Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни. У супругой нет совместных детей. В предыдущих браках у обоих родились четверо наследников. У Пригожина есть дочь Даная от первого брака, а также внук Даниэль. Валерия во втором браке родила дочь Анну и двух сыновей — Артемия и Арсения.

Ранее Гуф обиделся на фанатов, которые пошутили про схожесть его девушек.