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Опубликовавшую пост о теракте Понаровскую раскритиковали за бесчеловечность

Подписчики певицы Понаровской возмутились ее постом о трагедии в «Крокусе»

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Певица Ирина Понаровская опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором призналась в любви к концертному залу «Крокус Сити Холл» и назвала разрушение здания «особым горем для артистов».

«Невозможно смириться ни в голове, ни в сердце с масштабом того, что случилось 22.03.2024…Это все равно, что потерять свой дом! Не случайно не выгорели закулисная часть и музей Муслима Магомаева! Это намоленные пространства!» — написала артистка.

Она добавила, что в «Крокусе» «навечно останется много чудесной музыки и энергии исполнителей» не только из России, но и со всего мира. Понаровская также призналась, что скорбь по тем, кого не стало в результате трагедии, «разрывает сердце и диктует ей быть еще сильнее и добрее». Она призвала всех молиться, чтобы не было повторения подобных зверств.

В комментариях раскритиковали артистку за то, что она прежде всего жалеет разрушенное здание, а не людей.

«Ирина, вы ли это? Вы мать и бабушка в первую очередь»; «А людей не жалко? Здание она жалеет, вот ужас, что с человеком то?»; «Пожилая, женщина.. Где ваше сострадание к людям?»; «Зал отстроят, а вот жизни не вернуть», — написали подписчики певицы.

При этом накануне Понаровская выкладывала другой пост, в котором выражала соболезнования и слова поддержки семьям, потерявшим близких при трагедии в «Крокусе». Артистка также пожелала выздоровления пострадавшим.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее группа «Пикник» опубликовала реквием в память о жертвах теракта.

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