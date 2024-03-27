Лолита об отмене концертов в России: «Больше всего потерял мой коллектив»

Певица Лолита Милявская призналась, что на протяжении двух с половиной месяцев не платит зарплату своему коллективу. Об этом исполнительница рассказала в интервью «Миру новостей».

«Так что от отмены концертов больше всего потерял мой коллектив, потому что я платила зарплату, на которую содержались семьи. При этом никто из моей команды не увольняется», — заявила артистка.

Милявская подчеркнула, что рассчиталась с коллективом за те месяцы, когда она еще гастролировала по стране. Однако теперь, во время затишья из-за отмены концертов после скандальной вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, певица не может выплачивать своим работникам зарплату.

Исполнительница также рассказала, что «не в ее власти» говорить о том, простят ли ее после случившегося. Она заявила, что в этом вопросе полагается на бога — если у него есть на нее планы, то она вернется.

«Хотя, признаюсь вам, мне понравилось стричь кусты на огороде, и я уже задумалась над открытием еще одного ИП — буду ходить по своим коллегам и чистить их участки. Я развожу теперь алоэ», — поделилась певица.

Ранее Лолита пожаловалась на маленькую пенсию при многомиллионных налогах.