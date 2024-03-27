Лолита о своей пенсии: «Копеечная, учитывая налоги»

Певица Лолита Милявская призналась, что не смогла бы прожить на одну лишь пенсию, учитывая налоги. Этим исполнительница поделилась в интервью изданию «Мир новостей».

«У меня пенсия копеечная, [...] а в прошлом году, по-моему, 10 миллионов рублей — не меньше — я заплатила налогов. Но я выросла не с серебряной ложечкой во рту, поэтому, что такое полное отсутствие денег, знаю. И была готова, что может быть период, когда снова совсем их не будет», — заявила артистка.

Милявская подчеркнула, что на свою пенсию в размере 23 тыс. рублей она смогла бы отплатить лишь квартплату. По словам артистки, она всегда откладывала деньги, так как знала, что ей нужно помогать своему ребенку и 81-летней матери.

«Кроме того, у меня есть квартира, которую в любой момент можно продать. С такой мыслью и покупала ее», — добавила певица.

В феврале Милявская опубликовала видео, на котором топит свою печь. Она обратилась к тем, кто называет ее бабкой и призналась, что получает пенсию размером в 23 856 рублей, включая московскую надбавку.

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