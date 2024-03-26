Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Збруев со смехом подтвердил, что у него родился первый внук

Актер Александр Збруев подтвердил, что впервые стал дедом

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Народный артист РСФСР Александр Збруев подтвердил, что у него родился первый внук. 85-летнего актера цитирует aif.ru.

«Спасибо, Танечка! Спасибо за поздравление! Простите, не могу сейчас говорить…» — со смехом ответил журналистке издания артист.

В газете отмечают, что рядом с телефонной трубкой был слышен плач ребенка.

Известно, что Збруев отказывался общаться с журналистами, когда не стало его партнерши по театру «Ленком» Инны Чуриковой, а также накануне своего 85-летия.

Внука Александру Збруеву родила 31-летняя дочь Татьяна от актрисы Елены Шаниной, экс-избранницы актера.

«Левочка тут же стал нашим всеобщим любимчиком», — заявляла до этого о внуке Шанина.

Татьяна Збруева, которая пошла по стопам родителей и вместе с ними играет в «Ленкоме», скрывала свою беременность.

Ранее Юрия Никулина воссоздали с помощью нейросети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами