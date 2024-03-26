Збруев со смехом подтвердил, что у него родился первый внук

Народный артист РСФСР Александр Збруев подтвердил, что у него родился первый внук. 85-летнего актера цитирует aif.ru.

«Спасибо, Танечка! Спасибо за поздравление! Простите, не могу сейчас говорить…» — со смехом ответил журналистке издания артист.

В газете отмечают, что рядом с телефонной трубкой был слышен плач ребенка.

Известно, что Збруев отказывался общаться с журналистами, когда не стало его партнерши по театру «Ленком» Инны Чуриковой, а также накануне своего 85-летия.

Внука Александру Збруеву родила 31-летняя дочь Татьяна от актрисы Елены Шаниной, экс-избранницы актера.

«Левочка тут же стал нашим всеобщим любимчиком», — заявляла до этого о внуке Шанина.

Татьяна Збруева, которая пошла по стопам родителей и вместе с ними играет в «Ленкоме», скрывала свою беременность.

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