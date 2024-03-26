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Суд отклонил требование закрыть YouTube-канал Егора Крида

В Москве суд отклонил требование общественника Морозова закрыть YouTube-канал Егора Крида.

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egorkreed/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кунцевский суд столицы отклонил требование общественного деятеля Александра Морозова закрыть YouTube-канал известного хип-хоп-исполнителя Егора Крида. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Истцу было отказано в удовлетворении иска 25 марта. В ответчиках в иске также значилась компания «Гугл».

Общественник вместе со своей организацией «Братство Морозов – Златоуст» подал в суд на певца в 2023 году.

Александр Морозов хотел через суд добиться блокировки YouTube-канала артиста по причине того, что он использует в речи нецензурную лексику. Общественник утверждал, что таким образом Крид якобы пропагандирует асоциальное поведение и мат.

Согласно открытым источникам, в 90-х годах нынешний общественник был криминальным авторитетом. Он отбывал в местах ограничения свободы 19 лет — в 2016 году Морозов вышел на свободу и стал религиозным деятелем. Он основал «рыцарско-монашеский орден» «Братство Морозов — Златоуст».

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