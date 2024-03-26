Актриса Ольга Будина выступила с критикой в адрес Барби

Куклы Барби могут мешать формированию семейных ценностей у детей. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» рассказала актриса театра и кино Ольга Будина.

Она отметила, что раньше дети могли играть в куклы, которые внешне напоминали детей, что способствовало развитию качеств матери в девочках.

«Как только мы убрали из игрушек для девочек ребенка, а подсунули Барби, напоминающую кого угодно, но только не ребенка, мы подсунули тут же другую модель поведения. Потому что, если девочка играет в пупсиков, которых нужно пеленать, кормить, катать в колясочке, заботиться об этой маленькой кукле — ей же может стать холодно, значит, нужно как-то одеть, запеленать, — она изначально формирует качество мамы, эта кукла», — сказала Будина.

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина до этого говорила, что в России нужно прекратить закупать иностранные игрушки, в том числе куклы Барби, в детские сады. По ее словам, в первую очередь они нарушают закон о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) среди несовершеннолетних. Она считает, что появление таких кукол на прилавках магазинов в России будет проведением экспериментов над детьми.

Ранее в России подскочил спрос на игрушки-антистресс и успокоительные.