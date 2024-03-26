Анна Калашникова могла оказаться в «Крокусе» в день теракта

Модель и блогер Анна Калашникова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что могла быть в «Крокус Сити Холле» в день теракта.

«Я могла быть там же и в этот день... Мой папа — большой поклонник группы «Пикник». Он с моим братом планировал пойти на концерт, но так сложилось, что каникулы моего сына внесли свои в коррективы», — отметила Калашникова.

Артистка уточнила, что после гастролей сразу же отправилась на место трагедии. Она выразила соболезнования семьям пострадавших в теракте. По словам Калашниковой, она выбирала игрушку для мемориала вместе со своим сыном Даней.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Валя Карнавал возложила цветы к мемориалу у «Крокус Сити Холла».